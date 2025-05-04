الأهلي يسعى لمواصلة الضغط على بيراميدز أمام حرس الحدود

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام ضيفه حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الثاني تحت قيادة مدربه المؤقت عماد النحاس، بعد فوزه الصعب في الجولة الماضية على بتروجت بنتيجة 3-2، وذلك من أجل مواصلة مطاردة بيراميدز على الصدارة.

ويفتقد الأهلي في هذا اللقاء لجهود الثلاثي يحيى عطية الله، أشرف داري، وكريم الدبيس بسبب الإصابة، بينما قد تشهد المباراة عودة النجم التونسي علي معلول لتدعيم الجبهة اليسرى.

في المقابل، يدخل حرس الحدود المباراة وهو في المركز التاسع برصيد 22 نقطة، ويقوده فنيًا أحمد زهران، الذي تولى المسؤولية مؤخرًا عقب رحيل المدير الفني السابق محمد يوسف لتولي منصب المدير الرياضي في الأهلي.