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صراع العمالقة على ستاد القاهرة.. الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر المرتقب!

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صراع العمالقة على ستاد القاهرة.. الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر المرتقب!

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدزعلى استاد القاهرة يوم 5 يونيو من الشهر القادم.

وتقرر إقامة المباراة على استاد القاهرة الدولي، بعد فشل استضافة ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في الإمارات لنهائي البطولة، بسبب انشغال منتخب الأمارات بمباراة أوزبكستان التي ستقام في نفس اليوم، في إطار الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم لقارة أسيا.

وكان الاتحاد استقر على تأجيل مباراة نهائي كأس مصر، وإقامتها يوم 5 يونيو المقبل بدلًا من الموعد المعلن سلفًا 20 مايو، بسبب ارتباط بيراميدز بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض بيراميدز مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد فريق صنداونز، في جنوب أفريقيا، يوم 24 مايو الجاري، فيما يستضيف مباراة الإياب على ملعب الدفاع الجوي، يوم 1 يونيو المقبل.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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