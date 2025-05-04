شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يواصل الغياب عن الزمالك أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 01:30 م

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة البنك الأهلي فى إطار مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدورى، والتى تقام فى الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة.

ويواصل أحمد فتوح الغياب عن الزمالك فى مباراة الغد بسبب الإصابة التى يعانى منها بتمزق فى عضلة السمانة، ويخصع لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وكان أحمد فتوح تغيب عن مباراة الزمالك الماضية أمام المصرى بسبب الإصابة، حيث تعرض لها خلال المباراة الودية التى جمعت الفريق مع بهتيم، وكانت الإصابة عبارة عن تمزق من الدرجة الأولى في عضلة السمانة.

ويخضغ أحمد فتوح لمجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية بعدما تسببت الإصابة في تجمع دموي بالعضلة، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.

وفى المقابل يستعيد الزمالك جهود الثنائى محمود حمدى الونش ومحمود بنتايج بعد انتهاء الايقاف بسبب تراكم الانذارات، مما أدي لغيابهما عن مباراة المصرى الأخيرة التى انتهت بالتعادل.