شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أفريقيا الوسطى يشكر اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الدكتور أنسليمى طبيب منتخب افريقيا الوسطى لوعكة صحية اليوم بمقر إقامة الفريق بالسويس التى تستضيف مباريات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، وذلك نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

وعلى الفور تم نقله إلى مبنى العيادات الخارجية بالسويس بصحبة سيف هشام مرافق الفريق، حيث خضع لأشعة مقطعية على المخ والقلب، وتم عمل اللازم له حتى عودة ضغط الدم لحالته الطبيعية.

وأعرب طبيب منتخب أفريقيا الوسطى عن شكره وامتنانه للجنة المنظمة على الاهتمام الشديد بحالته حتى تم الاطمئنان عليه.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

بهذه النتيجة يظل منتخب الشباب في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط ويحل جنوب أفريقيا ثالثا بثلاث نقاط قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ويلتقي منتخب مصر للشباب فى مباراته المقبلة نظيره التنزاني المقرر لها 9 مايو الجاري في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات، حيث لن يخوض شباب الفراعنة مباريات الجولة الرابعة المقرر لها 6 مايو، بسبب وجود خمسة منتخبات بالمجموعة وحصول كل منتخب على راحة في أحد الجولات.

وضمت تشكيلة شباب الفراعنة: "عبد المنعم تامر، أحمد عابدين، عبد الله بوسنتيجي، يوسف عبد الحفيظ، مهاب سامي، أحمد خالد كياكا، سيف الدين سفاجا، محمد السيد، محمد عبد الله، عمر خضر. محمد زعلوك".