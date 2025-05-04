شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة نهائي كأس مصر 5 يونيو في القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

وعرض اتحاد الكرة على ناديي الزمالك وبيراميدز إقامة مباراة نهائي كأس مصر، المقرر لها حتى الآن 20 مايو الجارى، بحكام مصريين، بناءً على توصية من أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، وينتظر اتحاد الكرة موقف الناديين من الاقتراح، خاصة أن استقدام طاقم أجنبي سيكلف النادي صاحب الطلب 50 ألف دولار.

الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس بعد مشوار قوي وتألق هجومي

وبلغ الزمالك النهائى بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطى سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائى (2-1).

أما بيراميدز، الذى يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبى (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلى (4-0) فى نصف النهائى.