شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلي فى الدوري قبل مواجهة حرس الحدود الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلا المركز الثاني فى جدول ترتيب البطولة برصيد 43 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة، ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، وحرس الحدود يأمل فى استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بتروجت وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما خسر حرس الحدود من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بالمسابقة.



بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.