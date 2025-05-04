شكرا لقرائتكم خبر عن ‎رابطة الأندية: يحق للزمالك الاستئناف على منع جماهيره من حضور مباراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة أن نادي الزمالك يمتلك الحق الكامل في تقديم استئناف ضد العقوبة الصادرة بحرمان جماهيره من حضور مباراتين، وذلك على خلفية الهتافات التي صدرت من بعض الجماهير خلال مواجهة الفريق أمام النادي المصري.

‎وأوضح مصدر فى الرابطة أن القرار الصادر بحق الزمالك جاء بعد رصد تجاوزات جماهيرية، إلا أن القوانين تتيح للأندية حق الدفاع عن نفسها وتقديم التظلمات الرسمية خلال المهلة المحددة.

‎وأعلنت رابطة الأندية سلسلة من العقوبات ضد نادي الزمالك نتيجة الأحداث التي شهدتها مباراته الأخيرة، خاصة بعد الهتافات الجماعية المسيئة من مشجعي الزمالك تجاه حكم اللقاء، وذلك عقب إلغاء الهدف الذي أحرزه ناصر منسي والذي كان يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مجريات النتيجة لو تم احتسابه، وشملت العقوبات قرارات صارمة تم الإعلان عنها رسميًا، في إطار الحفاظ على الانضباط داخل المسابقة الكروية المحلية.

‎وتضمنت العقوبات حرمان جماهير الزمالك من حضور المباراتين التاليتين بالدوري المصري الممتاز، نظراً لما بدر من الجماهير من تصرفات غير رياضية خلال المباراة، ويمثل هذا القرار ضربة قوية لجماهير القلعة البيضاء التي اعتادت دعم فريقها من المدرجات، وقد يكون له تأثير ملحوظ في المباريات القادمة.

‎كما قررت لجنة المسابقات تغريم الزمالك مبلغ 200 ألف جنيه مصري، إضافة إلى توقيع غرامة قيمتها 30 ألف جنيه على الجهاز الإداري للفريق بسبب محاولات بعض العاملين به التعدي على لاعب المصري “جون إيبوكا” وبعض عناصر الجهاز الإداري للفريق المنافس خلال المباراة، وهو ما اعتُبر خرقًا للقوانين واللوائح المنظمة لسلوك الفرق والأجهزة الفنية والإدارية في المسابقة.

‎وعلى الجانب الآخر، نال النادي المصري هو الآخر عقوبة مماثلة، إذ تم تغريمه 30 ألف جنيه بعد محاولات من بعض أفراد جهازه الإداري بالاعتداء على أفراد الجهاز الإداري لنادي الزمالك.

‎وفيما يتعلق باللاعبين، فقد تقرر إيقاف عبد الرحيم دغموم بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة وتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وفقًا للوائح المعمول بها في دوري Nile للموسم الجديد 2024-2025، والتي تفرض العقوبات على الإنذارات المتراكمة، ليس فقط على اللاعبين بل تشمل كذلك الأجهزة الطبية والفنية والإدارية لضمان تطبيق العدالة والانضباط على الجميع بلا استثناء.