شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستغل غياب دغموم عن مباراة الأهلي لتجديد التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

استغل مسئولو النادي المصري فرصة غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم صانع ألعاب الفريق عن مواجهة الأهلي المقبلة بالدوري، وذلك لإعادة فتح ملف تجديد تعاقد اللاعب مع المصري، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتأكد غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري، والتي تجمعه بالأهلي فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب، بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واتفق عبد الرحيم دغموم، فى وقت سابق، مع إدارة المصري على تجديد تعاقده مع النادي 3 مواسم مع رفع قيمة التعاقد، غير أنه فضل تأجيل التوقيع على العقود الجديدة لرغبته في الحصول على عرض احتراف خارجي.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع المصري في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.