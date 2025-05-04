شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خلاف الأهلي مع رامي ربيعة حول التجديد وعرض الـ100 مليون من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

تعثّرت مفاوضات النادي الأهلي مع رامي ربيعة مدافع الفريق لتجديد عقده بسبب الخلافات المالية، الأمر الذي تسبب فى تأجيل تجديد عقد اللاعب حتى الآن.

وينتهي عقد رامي ربيع مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ودخل مسئولو القلعة الحمراء في مفاوضات مع اللاعب للتجديد، وعرض الأهلي على اللاعب 20 مليون جنيه سنوياً، فيما طلب ربيعة الحصول على 35 مليون جنيه، قبل أن يوافق على تخفيض طلباته إلى 30 مليون جنيه سنوياً.

ولم يحدث توافق مالي بين النادي الأهلي وربيعة، رغم التفاوض أكثر من مرة بخصوص هذا الملف، الأمر الذي تسبب فى عدم توقيع عقد جديد حتى الآن، خاصة في ظل امتلاك اللاعب عروضاً من أندية خارجية وداخلية أبرزها من بيراميدز الذي عرض عليه 100 مليون جنيه في ثلاثة مواسم، يحصل على 50% من هذا المبلغ مُقدماً.