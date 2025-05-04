شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يحذر لاعبيه من ثنائي هجوم الزمالك قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

عقد طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي ، جلسة خاصة مع لاعبيه؛ طالبهم خلالها بضرورة القيام بالمهام الدفاعية وعدم ترك مساحات تتيح للاعبي الزمالك فرصة تشكيل خطورة على المرمى، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين بالدوري، كما شدد طارق مصطفى على ضرورة الرقابة الدفاعية لثنائي الزمالك عبد الله السعيد وناصر منسي، لغلق أهم مفاتيح اللعب الهجومي للفريق الأبيض.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء غد، الاثنين، ضمن منافسات حسم بطولة الدوري، ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

ويعكف الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، على مراجعة المباريات السابقة لنادي الزمالك بالدوري، وأخرها مواجهة المصري التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض قبل اللقاء المرتقب بالدوري.

ويقود طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، فريقه خلال المباراة المقبلة أمام الزمالك بالدوري، من المدرجات، وذلك بعد قرار الإيقاف الذي صدر من اتحاد الكرة، ضد طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي وسامي الشيشيني عضو الجهاز الفني بالإيقاف لـ 3 مباريات، بسبب تقرير حكم مباراة فاركو التي أقيمت يوم 12 مارس الماضي.

وكان البنك الأهلي تغلب في المباراة الماضية على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات جولات حسم بطولة الدوري.

ويقع البنك الأهلي ضمن مجموعة الفرق المتنافسة على حسم بطولة الدوري وأول 9 مراكز في جدول الترتيب وهي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.