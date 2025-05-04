شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مباراة جمعت الأهلى وحرس الحدود قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع حرس الحدود باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري.

التقى الأهلى مع حرس الحدود 38 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 29 فوزا وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 63 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى والحرس بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، فيما انتهت آخر مواجهة جمعت الفريقين بفوز الاهلى بهدف دون رد أيضاً.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بتروجت والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما خسر حرس الحدود من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.