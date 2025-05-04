دوري "أن بي ايه": دنفر يهزم كليبرز وينتزع بطاقة التأهل الى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حسم دنفر ناغتس المباراة السابعة الحاسمة ضد لوس أنجليس كليبرز 120 101 ليخرج فائزا 4 3 في السلسلة ويبلغ نصف نهائي البلاي أوف في المنطقة الغربية.

وضرب دنفر موعدا مع أوكلاهوما سيتي ثاندر صاحب أفضل سجل في الموسم العادي في مواجهة مثيرة بين النجمين المرشحين لإحراز لقب افضل لاعب وهما الصربي نيكولا يوكيتش من دنفر والكندي شاي غلجيوس ألكسندر. في المقابل، فشل لوس انجليس كليبرز في بلوغ نصف النهائي للموسم الثالث تواليا.

وساهم خمسة لاعبين في فوز دنفر حيث سجل أرون غوردون 22 نقطة وكريستيان براون 21 نقطة في حين اكتفى يوكيتش بتسجيل 16 نقطة وسط مراقبة صارمة من دفاع كليبرز، كما سجل كل من جمال موراي وراسل وستبروك لاعب كليبرز سابقا 16 نقطة ايضا. في المقابل، كان كواي لينارد أفضل مسجل في صفوف كليبرز مع 22 نقطة في حين سجل جيمس هاردن 7 نقاط فقط.

تقدم كليبرز 26 21 في نهاية الربع الأول حيث نجح لاعبوه في شل فعالية يوكيتش الذي لم يسجل أي نقطة في الدقائق ال12 الأولى.

انتفاضة ناغتس

بيد ان ناغتس انتفض في الربع الثاني وسجل 37 نقطة مقابل 19 لمنافسه ليتقدم عليه 58 47 في نهاية الشوط الاول.

استمر دنفر في تفوقه في الربع الثالث عندما سجل سلسلة من 17 نقطة تواليا ليتقدم بفارق مريح بلغ 25 نقطة (75 50) في احدى مراحله.

ودخل ناغتس الربع الأخير متقدما 93 66 ليحافظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

يذكر ان ناغتس خاض البلاي أوف في ظروف فنية صعبة بعد ان أقال مدربه التاريخي مايكل مالون بعد 10 اعوام على رأس الجهاز الفني للفريق، قبل نهاية الدوري العادي بثلاث مباريات وعين بدلا منه بصورة موقتة ديفيد أديلمان.

وقال جمال موراي نجم دنفر "الجميع كان جاهزا، جئنا لكي نحسم الأمور والجمهور ساندنا بقوة ونجحنا في تنفيذ المهمة".

وعوض دنفر ناغتس بطل الدوري عام 2023 فقدانه اللقب الموسم الماضي بخروجه بطريقة دراماتيكية في المباراة السابعة امام مينيسوتا تمبروولفز في نصف نهائي المنطقة الغربية على الرغم من تقدمه بفارق 15 نقطة في نهاية الشوط الأول.

واعتبر يوكيتش بأن تلك الخسارة لم تراود ذهنه على الإطلاق بقوله "لا أفكر بالاخفاقات، لم أفكر بشيء حصل قبل عام من الان".

وتابع "كل تركيزي وكل حيويتي وضعتها في هذه اللحظة لكي أكون حاضرا لتخطي فريق موهوب فعلا".

ولن تكون مهمة دنفر سهلة في مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي حقق 68 انتصارا في الموسم العادي مقابل 14 هزيمة (بينها اثنتان ضد دنفر بالذات) وحسم مواجهته في هذا الدور ضد ممفيس غريزليز بفوز نظيف 4 0.

وتوقع جمال موراي "معركة طاحنة" ضد ثاندر الذي يستضيف المباراة الاولى في السلسلة الاثنين.