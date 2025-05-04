شكرا لقرائتكم خبر عن ‎فرص تأهل منتخب مصر للشباب لربع نهائي أمم أفريقيا بعد التعادل مع زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

‎وضع منتخب مصر للشباب نفسه في موقف معقد ومربك بعد تعادله مع زامبيا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، ليبقى مصيره فى التأهل إلى ربع النهائي معلقًا بنتائج الآخرين.

و‎يحتل المنتخب المصري المركز الثاني فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، وتتبقى له مواجهة أخيرة حاسمة أمام تنزانيا، ورغم أن التأهل لا يزال ممكنًا، إلا أن الوضع أصبح أكثر تعقيدًا بسبب نظام البطولة الذي ينص على:

* تأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

* تأهل أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث.

* استبعاد نتائج المنتخب صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى عند احتساب أفضل الثوالث.

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ما هي سيناريوهات التأهل للفراعنة؟

* إذا انتهت مواجهة زامبيا وجنوب أفريقيا فى الجولة الأخيرة بالتعادل، يضمن المنتخب المصري المركز الثاني ويتأهل مباشرة.

* أما إذا فازت زامبيا أو جنوب أفريقيا، سيتراجع الفراعنة للمركز الثالث، ليبدأ القلق الحقيقي، حيث سيتعلق التأهل بنتائج المجموعتين الثانية والثالثة، ما يجعل الحسابات أكثر تعقيدًا وغير مضمونة.

وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين امس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

بهذه النتيجة يظل منتخب الشباب في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط ويحل جنوب إفريقيا ثالثا بثلاثة نقاط قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

يلتقي منتخب مصر للشباب في مباراته المقبلة نظيره التنزاني والمقرر لها يوم 9 مايو الجاري في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات ، حيث لن يخوض شباب الفراعنة مباريات الجولة الرابعة المقرر لها 6 مايو، بسبب وجود خمسة منتخبات بالمجموعة وحصول كل منتخب على راحة في أحد الجولات.

وضمت تشكيلة شباب الفراعنة: "عبد المنعم تامر، أحمد عابدين، عبد الله بوسنتيجي، يوسف عبد الحفيظ، مهاب سامي، أحمد خالد كياكا، سيف الدين سفاجا، محمد السيد، محمد عبد الله، عمر خضر. محمد زعلوك".