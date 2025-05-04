شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يحصد فضيتين وذهبية بوزن 96 كجم ببطولة العالم للأثقال فى بيرو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 04:38 ص

حصد أحمد جمال لاعب منتخب رفع الأثقال، فضيتي الخطف والكلين وذهبية المجموع بوزن 96 كجم ببطولة العالم للناشئين والشباب المقامة في بيرو.

وتشارك مصر في هذه البطولة بكل من اللاعبين: السيد علي وعبد الرحمن حسين وأحمد جمال وأميرة عبد الرحمن ومحمود حسني ورحمة أحمد عبد الرازق.

ونجح منتخب رفع الأثقال للكبار في حصد 12 ميدالية متنوعة مؤخرا ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال في موريشيوس، في ظل حصد عبد الرحمن يونس ثلاثة ميداليات ذهبية، بواقع ذهبية الخطف برفع ثقل 162 كجم وذهبية الكلين والنتر برفع ثقل 183 وذهبية المجموع بـ345 كجم في منافسات وزن 81.

وتوج أحمد سعيد لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بثلاث ميداليات في بطولة، بواقع فضية الخطف برفع وزن قدره 130 كجم وذهبية الكلين والنتر برفع وزن قدره 151 كجم وذهبية المجموع بمجموع 281 كجم في منافسات وزن 67 كجم.

فيما حصدت نورا عصام لاعبة رفع الأثقال ثلاث ميداليات برونزية فى بطولة أفريقيا، بواقع برونزية الخطف برفع وزن قدره 82 كجم وبرونزية الكلين والنتر برفع وزن قدره 100 كجم وبرونزية المجموع بمجموع 182 كجم في منافسات وزن 55.

وحصلت بسمة رمضان لاعبة منتخب رفع الأثقال على ثلاثة ذهبيات بواقع ذهبية الخطف برفع ثقل وزن 49 كجم وذهبية الكلين والنتر برفع ثقل 68 كجم وذهبية المجموع بمجموع 156 كجم.