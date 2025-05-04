شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 12 لاعباً عن الأهلي أمام حرس الحدود فى الدوري الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الأهلى، وعلى رأسها المغربي أشرف بن شرقي وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني جراديشار، ويغيب عن الأهلي أمام حرس الحدود كل من أشرف داري ويحيى عطية الله وكريم الدبيس ورضا سليم وكريم فؤاد للإصابة، وأكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف وسمير محمد وحمزة عبد الكريم لأسباب فنية ومحمد عبد الله للتواجد مع منتخب الشباب، وطالب النحاس لاعبيه بضرورة الفوز الليلة لتصحيح مسار الفريق محلياً ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: علي معلول – مصطفى العش – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: عمر الساعي – مروان عطية – عمرو السولية – كريم وليد – أفشة – أحمد رضا – إمام عاشور – حسين الشحات – طاهر محمد – أشرف بن شرقي

الهجوم: وسام أبو علي – نيتس جراديشار

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بتروجت والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما خسر حرس الحدود من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي، بعد إلغاء عقوبة خصم الـ3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.