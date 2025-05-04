شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض ضم العراقي مهند على فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

رفضت لجنة التخطيط بنادى الزمالك التعاقد مع مهند على لاعب الشرطة العراقى لتدعيم خط هجوم الأبيض فى الانتقالات الصيفية، فى ظل المفاوضات مع عدد من اللاعبين لضمهم لصفوف الزمالك.

وتم عرض ضم المهاجم العراقى على نادى الزمالك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، ولكن لجنة التخطيط رفضت التعاقد مع اللاعب لأسباب فنية، رغم لعب مهند مع عدة أندية بدوريات مختلفة مثل الدورى القطرى بنادى الدحيل، والكهرباء والشرطة العراقى، والاحترف بنادى أريس سالونكا اليونانى.

وترغب لجنة التخطيط بالزمالك فى التعاقد مع لاعب سوبر يكون قادر على تحقيق البطولات والألقاب مع الفريق، بالاضافة إلى تعويض رحيل أحمد مصطفي زيزو الذى ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم.

ويحتاج الزمالك لتدعيم عدة مراكز فى الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل استمرار بناء فريق قوي ينافس على كل البطولات، فضلاً عن الرغبة فى سد أوجه العجز والنقص التى عانى منها الفريق الأبيض في بعض المراكز خلال الفترة الماضية أبرزها المهاجم، والجناحين الأيمن والأيسر، ومركز خط الوسط المدافع.