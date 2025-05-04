شكرا لقرائتكم خبر عن هل بات المدافع الجزائري "بلعيد" قريبًا من الأهلي ؟.. تفاصيل المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

عاد الجزائري زين الدين بلعيد لاعب سانت ترويدن البلجيكي لدائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية، من أجل حل أزمة الأخطاء الدفاعية في صفوف الفريق الأحمر.

ورحب بلعيد بعرض الأهلي لرغبته في التواجد بكأس العالم للأندية ويترقب اللاعب إنتهاء مفاوضات القلعة الحمراء مع النادي البلجيكي لحسم هذا الملف.

وكان الأهلي قريبا من ضم بلعيد الصيف الماضي قبل أن تفشل المفاوضات بين الطرفين، وينضم اللاعب إلى الدوري البلجيكي، ولكن عاد لحسابات الأهلي مؤخرا بسبب استمرار الأخطاء الدفاعية.

ولا يزال الأهلي يعاني من مشاكل في الدفاع رغم تدعيم صفوفه بالثنائي أشرف داري، الذي يعاني من تعرضه للإصابة بشكل متكرر، ومصطفى العش المعار من نادي زد.

ويفكر الأهلي في ضم بلعيد، حال استقر على رحيل أحد اللاعبين الأجانب الذين سيعودون إلى صفوفه من الإعارة بنهاية الموسم الجاري، مثل اليو ديانج ورضا سليم ومحمد الضاوي كريستو.