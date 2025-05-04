‎تفاصيل جلسة أسامة نبيه مع لاعبي منتخب الشباب لتصحيح الأخطاء قبل لقاء تنزانيا

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القاهرة - سامية سيد - ‎في ظل الموقف المعقد الذى يمر به منتخب مصر للشباب فى بطولة أمم أفريقيا ، عقد المدير الفني أسامه نبيه جلسة خاصة مع اللاعبين من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة زامبيا الأخيرة، ورفع الحالة المعنوية قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب تنزانيا.

‎وأكد نبيه خلال الجلسة على أن فرصة التأهل لا تزال قائمة، لكن لا مجال لمزيد من التهاون أو فقدان التركيز، مشددًا على أن الفوز في المباراة المقبلة هو السبيل الوحيد لضمان البقاء في المنافسة دون انتظار نتائج الآخرين.



‎وشدد نبيه على ضرورة التركيز الكامل منذ الدقيقة الأولى، واستغلال الفرص بشكل أفضل، خاصة أن الفريق أظهر بعض التذبذب فى الأداء خلال المباريات السابقة، ما تسبب فى دخول المنتخب فى حسابات معقدة بالمجموعة الأولى.



‎اللاعبون أبدوا تفهمًا كبيرًا لحديث المدير الفني، ووعدوا ببذل كل ما لديهم من جهد لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل وإسعاد الجماهير المصرية.



وحسم التعادل السلبي مواجهة منتخب مصر للشباب وزامبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين امس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

بهذه النتيجة يظل منتخب الشباب فى المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيراليون المجموعة برصيد 7 نقاط، ويحل جنوب أفريقيا ثالثاً بثلاث نقاط قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ويلتقي منتخب مصر للشباب في مباراته المقبلة نظيره التنزاني والمقرر لها يوم 9 مايو الجاري فى الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات، حيث لن يخوض شباب الفراعنة مباريات الجولة الرابعة المقرر لها 6 مايو، بسبب وجود خمسة منتخبات بالمجموعة وحصول كل منتخب على راحة في أحد الجولات.

وضمت تشكيلة شباب الفراعنة: "عبد المنعم تامر، أحمد عابدين، عبد الله بوسنتيجي، يوسف عبد الحفيظ، مهاب سامي، أحمد خالد كياكا، سيف الدين سفاجا، محمد السيد، محمد عبد الله، عمر خضر. محمد زعلوك".