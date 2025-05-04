شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن طلبة يحصد برونزية كأس العالم للسلاح بعد الإطاحة بكبار المصنفين والان مع تفاصيل الخبر

واصل عبد الرحمن طلبة ، لاعب نادي الزهور ومنتخب مصر لسلاح الشيش ، تألقه على الساحة الدولية، وحقق إنجازًا مميزًا بحصده الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، المقامة في كندا خلال الفترة ما بين 1 وحتى 4 مايو الجاري، بعدما أطاح بعدد من كبار المصنفين العالميين في مشوار استثنائي.

وحصد طلبة البرونزية عقب الوصول لنصف النهائي والخسارة بصعوبة من أليكسندر ماسيالاس لاعب المنتخب الأمريكي المصنف التاسع عالميا باللمسة الذهبية بنتيجة 14-15.

بدأ طلبة مشواره من دور الـ64، حيث فاز على البرازيلي جويلهرم تولدو بنتيجة 15-11، ثم تفوق في دور الـ32 على الإسباني ماريو دياز بنتيجة 15-13، ليواصل تقدمه بثبات نحو الأدوار المتقدمة.

وفي دور الـ16، قدم مباراة قوية أمام التشيكي أليكسندر شوبنتش، صاحب برونزية أولمبياد طوكيو والمصنف السادس عالميًا، ونجح في إقصائه بعد الفوز بنتيجة 15-7 في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

واصل طلبة عروضه القوية في دور الثمانية، حيث واجه الأمريكي نيك اتكين، صاحب برونزية أولمبياد باريس ووصيف بطولة العالم في ميلانو، والمصنف الرابع عالميًا، وتمكن من التغلب عليه بنتيجة 15-9 بعد أداء مميز.

وفي نصف النهائي، خاض نزالًا متكافئًا أمام النجم الأمريكي أليكساندر ماسيالاس، وخسر بصعوبة باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14، ليحصد الميدالية البرونزية عن جدارة بعد مسيرة قوية.

وبذلك ينجح طلبة في تحقيق إنجازًا جديدًا باسمه بعد حصد الميدالية البرونزية ببطولة الجائزة الكبرى في شهر فبراير الماضي على صعيد الكبار التي أقيمت في إيطاليا بالإضافة لتتويجه بذهبية بطولة العالم للناشئين بالصين الشهر الماضي.