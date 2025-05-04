شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينتظر موافقة الزمالك وبيراميدز على إقامة نهائي الكأس بحكام مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض اتحاد الكرة على ناديي الزمالك وبيراميدز إقامة مباراة نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو المقبل بحكام مصريين، بناءً على توصية من أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، وينتظر اتحاد الكرة موقف الناديين من الاقتراح، خاصة أن استقدام طاقم أجنبي سيكلف النادي صاحب الطلب 50 ألف دولار.

وتلقى اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز خارج مصر، وتحديدا بدولة الإمارات، على أن تقام المواجهة المرتقبة، فى يونيو المقبل بدلا من من 20 مايو الجارى، خاصة أن الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل تتبع الأجندة الدولية ويحق للمنتخبات طلب لاعبى الزمالك وبيراميدز المحترفين للانضمام لصفوفها فى هذه الفترة.

وبلغ الزمالك النهائى بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطى سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائى (2-1).

أما بيراميدز، الذى يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبى (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلى (4-0) فى نصف النهائى.