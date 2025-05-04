شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام حرس الحدود.. بن شرقى وأبو على وجراديشار فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود في الثامنة مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الأثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام حرس الحدود مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – نيجك جراديشار – وسام أبو علي

وكانت قائمة الأهلى لمباراة الليلة ضمت كل من :

المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: علي معلول – مصطفى العش – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا" الوسط: عمر الساعي – مروان عطية – عمرو السولية – كريم وليد – أفشة – أحمد رضا – إمام عاشور – حسين الشحات – طاهر محمد – أشرف بنشرقي الهجوم: وسام أبو علي – نيتس جراديشار

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بتروجت والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما خسر حرس الحدود من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.