شكرا لقرائتكم خبر عن الشهدي حكما لمباراة فاركو وبيراميدز.. وأمين عمر للأهلي والحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

‎تفتتح اليوم، الأحد، منافسات الجولة الرابعة في مجموعة تحديد البطل بدوري nile بمباراتين، في الأولى يحل بيراميدز متصدر الترتيب برصيد 47 نقطة ضيفاً على فاركو صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة وينطلق اللقاء في الساعة الخامسة مساءً على ملعب حرس الحدود بالمكس.. وفي الثانية يستضيف الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة فريق حرس الحدود تاسع الترتيب برصيد 22 نقطة، ويقام اللقاء على ملعب القاهرة فى الثامنة مساءً.

‎لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز اختارت أسماء حكام هاتين المباراتين والتي جاءت على النحو التالي:

‎- فاركو × بيراميدز: مصطفى الشهدي (حكماً للساحة) ’ الدولي هاني خيري وعماد العقاد (مساعدين) ’ محمود منصور (حكماً رابعاً) والدولي وائل فرحان ومحمد لطفي (تقنية الفيديو).

‎- الأهلي × حرس الحدود: الدولي أمين عمر (حكماً للساحة) ’ الدولي سامي هلهل وأحمد صلاح (مساعدين) ’ عمرو رمضان (حكماً رابعاً) والدوليان طارق مجدي ويوسف البساطي (تقنية الفيديو).

‎وكانت مباريات الجولة الرابعة قد بدأت يوم الجمعة بمواجهتين، حيث تعادل سموحة مع الإسماعيلي (1 – 1) وزد إف سي مع طلائع الجيش (0 – 0) ’ وفي اليوم التالي أمس (السبت) خسر إنبي أمام الجونة (0 – 1) وتفوق مودرن سبورت على غزل المحلة (2 – 1).