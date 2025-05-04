شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام تنزانيا فى أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه صفحة مباراة زامبيا التى أقيمت مساء أمس السبت باستاد هيئة قناة السويس، في ثالث جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم جواره جنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وسيراليون.

موعد مباراة مصر القادمة أمام تنزانيا في كأس أمم إفريقيا للشباب

ويواجه منتخب مصر تحت 20 عامًا نظيره التنزانى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد هيئة قناة السويس، فى رابع جولات دور المجموعات بالبطولة القارية المؤهلة لكأس العالم.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه زامبيا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا للشباب



تنقل قناة أون سبورتس مباراة مصر وزامبيا في كأس أمم أفريقيا للشباب ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.