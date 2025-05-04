شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى مواجهة قوية أمام حرس الحدود بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بتروجت وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما خسر حرس الحدود من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بالمسابقة.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، وتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.

ويترقب عشاق الأهلي مواصلة انتصارات المارد الأحمر الليلة في لقاء حرس الحدود تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مديراً فنياً مؤقتاً بعد رحيل السويسري مارسيل كولر ، باعتباره اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تجاوز الكبوة الأخيرة بعد وداع دوري أبطال أفريقيا لصالح صن داونز من الدور نصف النهائي.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول ترتيب البطولة برصيد 43 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة،ويبحث الفريقان عن نتيجة إيجابية، فالأهلي يسعى للتمسك بفرصة العودة للقمة، وحرس الحدود يأمل في استكمال مشواره الجيد بدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم.

ويتسلح عماد النحاس بكتيبة نجوم الاهلى وعلى رأسها المغربي أشرف بن شرقي وإمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي والسلوفيني نيجك جراديشار ، ويغيب عن الأهلي أمام بتروجت كل من أشرف داري و يحيى عطية الله وأكرم توفيق ورضا سليم و كريم فؤاد للإصابة، وطالب النحاس لاعبيه بضرورة الفوز الليلة لتصحيح مسار الفريق محلياَ ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وفي المقابل، طالب أحمد زهران، المدير الفني لحرس الحدود، لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب الليلة، ويتطلع زهران لتحقيق فوزه الأول مع حرس الحدود بعدما تولى المسئولية للمرة الأولى في مباراة بيراميدز الماضية عقب رحيل محمد يوسف المدير الفني للفريق لتولى مهمة المدير الرياضى للأهلى.

تأتي مباراة الأهلي وحرس الحدود ضمن أهم المحطات في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ونتيجتها ستكون مؤثرة في مشوار كل فريق نحو تحقيق أهدافه، لذا يُتوقع حضور جماهيري كبير وأداء قوي من الطرفين.