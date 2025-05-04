شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 04 مايو 2025 12:00 ص

اقترب فريق بيراميدز من حسم أول بطولة دوري فى تاريخ الفريق السماوي، بعد الفوز المثير لكتيبة الكرواتي كرونسلاف يورشيتش على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من جولات حسم بطولة الدوري، ليرفع السماوي رصيده للنقطة 47 فى صدارة جدول الترتيب.

ويتبقى لبيراميدز 5 مباريات فقط في بطولة الدوري، حال الفوز فى أربعة منها يمكن للسماوي حسم اللقب للمرة الأولى في تاريخه، دون انتظار نتائج الأهلي أقرب ملاحقيه، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

1- بيراميدز & فاركو: يوم 4 مايو، الساعة الخامسة مساءً

2- بيراميدز & البنك الأهلي: يوم 9 مايو، الساعة الثامنة مساءً

3- الزمالك & بيراميدز: يوم 13 مايو، الساعة الثامنة مساءً

4- بيراميدز & بتروجيت: يوم 17 مايو، الساعة الخامسة مساء

5- بيراميدز & سيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.