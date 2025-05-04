الامارات | الوصل لشباب الأهلي: لن تُتوج في «زعبيل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألحق فريق الوصل الهزيمة بضيفه شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، أمس، ضمن الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليحرم بذلك «الإمبراطور» حامل اللقب منافسه «فرسان دبي» من حسم اللقب على ملعب زعبيل، وكذلك من التتويج بلا هزيمة والمعروف بـ«الدوري الذهبي».

وكان شباب الأهلي يكفيه التعادل على أقل تقدير للتتويج بالدرع قبل ثلاث جولات من النهاية، إلا أن الخسارة أجّلت الحسم، إذ تجمدت نقاط «فرسان دبي» عند 56 نقطة بالمركز الأول، بينما رفع صاحب الأرض رصيده إلى 40 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث مؤقتاً.

وظهر الوصل خلال المواجهة بصورة قوية وقدم أداءً مثالياً استحق عليه الانتصار، إذ أظهر لاعبوه تناغماً في الأداء وتقارباً في الصفوف، كما أنهم أغلقوا أطراف الملعب لمنع لاعبي شباب الأهلي من الوصول، وتماسك خط الدفاع ومن خلفه الحارس محمد علي في مواجهة الهجمات الخطرة التي شنها الضيوف، في حين استفاد خط الهجوم من الأخطاء القاتلة ليصل إلى شباك الحارس حمد المقبالي.

واستغل أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللقاء بافتتاح التسجيل في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من لاعب خط الوسط نيكولاس خيمينيز، اصطدمت بالمدافع إيغور سيلفا لتغالط الحارس حمد المقبالي وتسكن الشباك، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وخلال الحصة الثانية أجرى مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، تبديلين في محاولة لإنعاش خط الهجوم، بدخول صانع الألعاب فيديريكو كارتابيا وريكيلمي هيرنانديز مكان يحيى الغساني وبدر ناصر على التوالي.

وقبل أن يجني الضيوف ثمار التبديلات، فاجأهم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48، مستغلين خطأ المدافع إيغور سيلفا الذي كان يحاول بناء هجمة من الخلف، إلا أن فابيو ليما خطف الكرة منه وتبادلها مع زميله نيكولاس خيمينيز ليواجه المرمى ويضعها في الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة صحوة للضيوف الذين نجحوا في تسجيل هدف تقليص الفارق بواسطة البديل سعيد عزت الله، وتحديداً في الدقيقة 79، وهو الهدف الذي أشعل فتيل اللقاء واضطر معه أصحاب الأرض للعودة إلى نصف ملعبهم بالكامل للحفاظ على تقدمهم. واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء بانتصار الوصل 2-1.

النصر يُعادل خورفكان

حسم التعادل الإيجابي 3-3 مواجهة خورفكان وضيفه النصر، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ليرفع صاحب الأرض رصيده إلى 32 نقطة، في حين وصل «العميد» إلى 34 نقطة.

وافتتح رودريغو لورينسي التسجيل لصالح خورفكان في الدقيقة 21، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 34.

ونجح النصر في تقليص الفارق عبر مروان أزرقان في الدقيقة 36، ثم أدرك اللاعب ذاته التعادل بإحرازه الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني، أعاد إيلتون مورتي التقدم لأصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 53، لكن «العميد» تمكن من إدراك التعادل مجدداً عن طريق البديل أحمد جميل جشك في الدقيقة 67.

كلباء يقتحم الحصن

قلب كلباء تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2-1 على ضيفه دبا الحصن، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، فيما تجمد رصيد الضيوف عند 16 نقطة.

وكان دبا الحصن قد افتتح التسجيل عبر بير كوندي (42) قبل أن يدرك كلباء التعادل بهدف مهدي قائدي (57)، ثم أضاف دانييل بيسا هدف الفوز (77).