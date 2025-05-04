دورة مدريد: سابالينكا تحرز اللقب للمرة الثالثة بعد فوزها على غوف 

الرياص - اسماء السيد - مدريد : توّجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا، بلقب دورة مدريد للألف نقطة في كرة المضرب للمرة الثالثة في مسيرتها، بعد فوزها على الأميركية كوكو غوف الرابعة 6 3 و7 6 (7/3) السبت في المباراة النهائية.

وأكدت سابالينكا (26 عاما) وصيفة النسخة الماضية المتوجة بثلاثة ألقاب غراند سلام، جاهزيتها الكاملة قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي لم يسبق لها التتويج بها.

وسجلت البيلاروسية فوزها رقم 31 على ملاعب مدريد الترابية، لتضيف لقب العاصمة إلى لقبيها السابقين هذا الموسم في بريزبين وميامي.

وهذا النهائي السادس الذي تخوضه سابالينكا هذا العام، والنهائي رقم 37 في مسيرتها، والرابع لها في مدريد خلال خمسة أعوام.

وكانت سابالينكا خسرت نهائي العام الماضي أمام البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية التي أطاحت بها غوف من نصف النهائي الخميس.

وقدّمت سابالينكا أداء ساحقا في المجموعة الأولى، حيث فازت بـ17 نقطة متتالية بعد أن تمكنت غوف من كسب شوط إرسالها الأول، لتتقدم 4 1 بكسرين للإرسال في الشوطين الثالث والخامس، في وقت عانت فيه الأميركية للتعامل مع قوة ضربات منافستها.

ونجحت غوف بطلة الولايات المتحدة 2023، في كسر إرسال سابالينكا مرة واحدة لتقلص الفارق، لكن البيلاروسية استعادت كسر الإرسال سريعا لتحسم المجموعة الأولى في 35 دقيقة.

ودخلت غوف المجموعة الثانية بصورة أفضل وتنوعت في إرسالها وكسرت إرسال سابالينكا في الشوط الثالث لتتقدم 3 1، ثم حافظت على تقدمها رغم الضغط المتواصل من البيلاروسية التي حصلت على فرصتين لكسر الإرسال في الشوط السادس، لكن غوف أنقذتهما بثبات لتتقدم 4 2.

وعند تقدمها 5 4 وكانت على وشك حسم المجموعة، ارتكبت غوف خطأين مزدوجين في الإرسال، لتمنح سابالينكا ثلاث فرص لكسر الإرسال.