دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي السعودي يحلق بلقب تاريخي

الرياص - اسماء السيد - جدة : زفت مدينة جدة، أحد قطبيها، الأهلي السعودي، بطلا لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على كاواساكي فرونتالي الياباني 2 0 في المباراة النهائية الحاشدة، أمام أكثر من 60 ألف متفرج ضاقت بهم مدرجات ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في المدينة الساحلية التي احتضنت الأدوار الإقصائية من ربع النهائي حتى النهائي.

وسجل للأهلي البرازيلي غالينو (35) والعاجي فرانك كيسييه (42).

وقد تعيش "عروس البحر الاحمر" المعروفة بشغف جماهيرها بكرة القدم، فرحة مزدوجة هذا الموسم مع اقتراب القطب الآخر، الاتحاد، من استعادة اللقب الدوري المحلي بابتعاده 6 نقاط عن وصيفه الهلال.

وسط أجواء حارة نسبياً، وعلى وقع أهازيج جماهيره التي ملأت المدرجات براياتها الخضراء قبل ساعتين من انطلاق المباراة، أصبح الأهلي، بطل الدوري المحلي ثلاث مرات، آخرها في موسم 2015 2016، ثالث فريق سعودي يتوج باللقب القاري المرموق، بعد الهلال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ 4 ألقاب، واتحاد جدة، الذي حصد الكأس مرتين.

وقال رئيس النادي خالد العيسى إن "الأهلي هو أول ناد في المملكة العربية السعودية يقطف ثمرة الرؤية ويهديها للقيادة".

تابع "حققنا بطولة آسيا في أقوى نسخة لها ولم ندعها تخرج من جدة، تمكنا منها وتسيدنا آسيا من شرقها إلى غربها".

من ناحيته، قال غالينو "احساس جيد وجميل كنا نعرف أن المباراة صعبة وكنا نعلم أن بإمكاننا أن نصنع التاريخ".

أضاف "أشكر الجماهير وأنا سعيد لأنني شعرت بالأريحية".

وعن الهدف الأول، قال نجم بورتو سابقا "نحن نتمرن على مثل هذه الكرات وأن مسرور جداً بتسجيل هذا الهدف".

أما العاجي كيسييه فقال "عملنا بشكل جيد وكان يجب علينا الفوز لأننا نلعب على أرضنا".

أضاف نجم برشلونة السابق "الأجواء كانت رائعة والجميع كان مركزا والأهلي عرف كيف يحرز اللقب لأنه عمل بشكل جيد".

ضغط أهلاوي منذ البداية

ما أن أطلق الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم صافرة البداية، حتى اندفع الفريق الاهلاوي للهجوم مستغلا الزخم الجماهيري الكبير، وأطلق الإنكليزي إيفان توني التهديد الأول، بتسديدة تصدى لها الحارس لويس ياماغوتشي (5).

سرعان ما استوعب الفريق الباياني فورة الأهلي، وبادر بدوره إلى الهجوم عن طريق نجمه البرازيلي مارسينيو الذي مرّ عن الظهير علي مجرشي من الجهة اليسرى وسدد كرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس السنغالي إدوار مندي (11).

وترجم "الراقي" مجددا نسبة استحواذه العالية وانتشاره السليم، فصنع فرصة لمدافعه البرازيلي إيبانيس الذي أطلق قذيفة يسارية مرت بجوار القائم الأيسر (18)، تبعها مواطنه فيرمينو بيسارية استقرت بين أحضان ياماغوشي (33).

وانتظر الفريق الجداوي حتى الدقيقة 35 حتى يفتتح التسجيل، بعد تمريرة قصيرة من فيرمينو إلى مواطنه غالينو الذي مهد الكرة على حافة الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء قبل أن يطلقها بيمناه لولبية رائعة عانقت المقص الأيسر للحارس.

وأبى الأهلي إلا أن يدخل الشوط الأول مطمئنا، وكان له ما أراد حين اخترق فيرمينو، نجم الشوط الأول، الجهة اليمنى، قبل أن يرفع عرضية "على المسطرة" تابعها كيسييه برأسه في قلب المرمى (42).

وكاد الأهلي أن يسجل ثالث أهدافه بعدما اخترق فيرمينو منطقة الجزاء وسدد كرة بيسراه جاورت القائم الايمن (54).

وكان كاوساكي قريباً من تقليص النتيجة إثر عرضية من القائد ياسوتو واكيزاكا عالجها ساي فان فيرميسكيركن بتسديدة بجاور القائم (57).

ثالثة ثابتة

وفي الدقائق الأخيرة، اعتمد الأهلي على المرتدات وضغط كاوساكي بشدة، صانعاً الخطر عبر البديل تاتسويا ايتو لكن هجماته تكسرت أمام صلابة الدفاع بقيادة الثلاثي ديميرال، إيبانيس ومجرشي ومن خلفهم الحارس مندي ليعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الأهلي وسط فرحة كبيرة من لاعبيه وجماهيره باللقب الأول.

وسلم رئيس الاتحاد الآسيوي البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم قائد الأهلي فيرمينو الكأس العملاقة متوجاً الأهلي بلقب النسخة الأولى.

وكسر "الراقي"، الذي تأسس عام 1937، النحس الذي لازمه في نسختين سابقتين حين حل وصيفًا في البطولة، بنظامها القديم وراء جيف يونايتد تشيبا الياباني (1986)، وعندما خسر النهائي أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (0 3) في 2012.

وجاءت "الثالثة ثابتة" للنادي الملقب بـ"قلعة الكؤوس"، على أرضه وبين جماهيره في النسخة الأولى من النظام المُحدث الذي يمنح البطل جائزة قدرها 12 مليون دولار مقابل 4 مليونا للبطل في النسخة السابقة، إذ أطاح في طريقه الإقصائي الذي أقيم في جدة، بوريرام التايلندي (3 0) في ربع النهائي، قبل أن يزيح الهلال، أبرز المرشحين وصاحب الرقم القياسي في البطولة في مباراة مشهودة (3 1).

وتوج الأهلي، بقيادة مدربه الشاب الألماني ماتياس ياسله (37 عاما)، مسيرة مظفرة في البطولة القارية أسفرت عن 11 انتصارًا وتعادل وحيد، ما عزز من مكانة مدرب ريد بول سالزبورغ النمساوي السابق الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الإقالة في كانون الثاني/يناير الماضي إثر سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري (يحتل المركز الرابع حاليًا).

ورشحت تقارير صحافية عدة وقتذاك مدرب يوفنتوس السابق ماسيميليانو أليغري لخلافته، قبل أن تستقر الإدارة على بقاء مدافع هوفنهايم الألماني سابقا.

وكان المدرب الألماني قاد النادي العريق، المملوك بنسبة 75 في المئة من صندوق الاستثمارات العامة، في موسمه الأول بعد الصعود إلى دوري المحترفين في موسم 2022 2023 إلى المركز الثالث ليحجز مقعدًا في المسابقة القارية.

وأضاف الأهلي، الذي عانت جماهيره العاشقة كابوس السقوط إلى الدرجة الثانية في موسم 2021 2022 للمرة الأولى في تاريخه، لقبًا سابعًا للسعودية في البطولة، حيث تحتل المركز الثالث في قائمة أكثر الدول التي فازت فرقها بالمسابقة، والتي تتصدرها كوريا الجنوبية، بـ12 لقباً فيما تحتل الأندية اليابانية المركز الثاني بـ 8 ألقاب.