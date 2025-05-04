شكرا لقرائتكم خبر عن مسار: هدفنا المشاركة فى كأس العالم للأندية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد وصفي نائب رئيس نادي مسار والمشرف العام على فريق السيدات، إن هدفنا المشاركة في كأس العالم للأندية للسيدات.

وأضاف محمد وصفي، خلال تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع الإعلامي كريم حسن شحاته المذاع على قناة الحياة، إن إدارة النادي وضعت خطة لفريق السيدات لمدة 7 مواسم للمنافسة على جميع البطولات.

وتابع: إن مشاركة الأهلي والزمالك في دوري كرة القدم النسائية أضاف الكثير من المتعة والإثارة.

واختتم: هدفنا صعود فريق مسار للرجال للدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.