شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يتوج بذهبية بطولة أفريقيا للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

توج عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة، بالمركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب بمشاركة منتخبات الناشئين والشباب والكبار.

وتعد ميدالية عبد اللطيف هى الثانية بعد ذهبية محمد جبر فى وزن تحت 97 كجم.

وحقق منتخب المصارعة المشارك بالبطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب 13 ميدالية متنوعة على مستوى المصارعة الرومانية والنسائية، محققا المركز الأول فى الترتيب العام.

على مستوى النسائية تحققت 3 ميداليات مقسمة إلى ذهبيتين وفضية، حقق الميداليات سما وليد وريتاج هانى ذهبيتين، ومريم نصر فضية، وعلى مستوى المصارعة الرومانية تحقق 10 ميداليات 7 ذهبيات و3 فضيات.

وحقق الميداليات كل من: محمد عبد البارى، أحمد عبد البارى، عمرو على، محمد حسن، محمد شعبان، عمر أمين، وحقق الفضيات كل من: يحيى عماد، محمد عادل، يوسف وليد، يوسف محمد.