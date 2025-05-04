شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 3 –5 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 –5 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها فوز المصري محمد مطيع بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى للجودو، وكشف جديد ينتظر محمد علي بن رمضان فقة الأهلي الجديدة، والإسماعيلى يطالب بإعادة مباراة سموحة بسبب خطأ فى تطبيق القانون.



محمد مطيع أول مصرى فى المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى للجودو

أعلن الاتحاد الإفريقي للجودو، برئاسة سيتني رانديانا، اختيار محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد، ليصبح بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ اللعبة على مستوى القارة.

وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكونغ فو يشهدان افتتاح البطولة الأفريقية فى القاهرة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم السبت افتتاح البطولة الأفريقية رقم "9" للووشو كونغ فو والتي تقام بمصر في الفترة من 3 حتى 5 مايو من الشهر الجاري وتستضيفها الصالة الدولية بنادي المقاولون العرب.

بن رمضان يخضع لكشف طبى جديد من قبل الأهلى بعد القدوم إلى القاهرة

يخضع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي الجديد، والذي أتم مسئولو القلعة الحمراء التعاقد معه خلال أيام الماضية من نادي فرينكفاروزي المجري، لكشف طبي جديد من قِبَل الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء فور وصوله إلى القاهرة، قبل إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

الإسماعيلى يطالب بإعادة مباراة سموحة بسبب خطأ فى تطبيق القانون

طالب النادي الإسماعيلي بإعادة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي، أمام نظيره سموحة التي جمعتهما أمس الجمعة الموافق 2 مايو 2025، ضمن منافسات مسابقة دوري نايل، بسبب خطأ في تطبيق القانون.

الجونة يهزم إنبى بهدف ويعتلى وصافة مجموعة الهبوط بدورى نايل

فاز فريق الجونة على نظيره إنبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثانى ببطولة الدوري المصري.

تعرف على قائمة المُرشحين والمُستبعدين لخلافة كولر.. وشروط الأهلي

تتواصل إتصالات إدارة النادي الأهلي، لحسم ملف المدرب الأجنبي الجديد الذي سيقود تدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي تم توجيه الشكر له السبت الماضي عقب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

مسار يحقق دوري الكرة النسائية في المشاركة الأول للأهلي والزمالك

حقق فريق مسار إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2024-2025، متفوقًا على فرق عريقة مثل الأهلي والزمالك في أول مشاركة لهما في البطولة.

تفاصيل جلسة بيسيرو مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، استعداداً لخوض مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.