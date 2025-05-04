شكرا لقرائتكم خبر عن زد: لم نطلب ضم عمر الساعى للموافقة على بيع العش للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادي زد حقيقة طلب التعاقد مع عمر الساعي للموافقة على بيع مصطفى العش للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

قال المصدر، في تصريحات له، إن زد لم يطلب ضم عمر الساعي من الأهلي، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، ولا يوجد أي تفكير في ضم لاعب الأهلي حتى الآن.

وفيما يخص موقف العش، أكد المصدر أن الأهلي لم يطلب شراء عقد مصطفى العش بشكل نهائي حتى الآن، وإن كان يرغب في تحويل عقد اللاعب إلى بيع نهائي فعليه التفاوض لشراء عقد اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن قيمة عقد بيع العش تقترب من 50 مليون جنيه، خاصة أن اللاعب تلقى عرضا من أحد الدوريات العربية بقيمة تفوق المبلغ السالف ذكره، ولكن رغبة اللاعب حسمت انتقاله إلى الأهلي في الصيف الماضي.

واختار عماد النحاس المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة حرس الحدود غدا الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت عودة عمر الساعي للقائمة.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الحرس كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء.

الدفاع: علي معلول ومصطفى العش ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعمر كمال وأحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي وأحمد رضا وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

الهجوم: وسام أبو علي وجراديشار.