شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: هبوط فريق واحد فى نهاية الموسم أمر منطقى والان مع تفاصيل الخبر

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، أن المنافسة صعبة للغاية في منافسات بطولة الدوري، مشيرا إلى أن الفوز على إنبي كان مهمًا للغاية.

وقال علاء عبد العال، خلال تصريحات تليفزيونية: ما زالت لدينا 4 مباريات، منها مباراتان على ملعبنا في الجونة، منها مواجهة مودرن سبورت المقبلة.

وأضاف: المباراة المقبلة أمام مودرن صعبة للغاية، بعدما حقق الفوز على غزل المحلة وسيدخل اللقاء بمعنويات عالية.

وتابع: نسعى لتجهيز اللاعبين فنيا وذهنيًا للمباريات، وجهزنا الفريق لخوض لقاء إنبي، وفي ظل الفارق القريب في النقاط، كنا نسعى بكل قوة لحصد النقاط الثلاث، وكانت هناك روح عالية وإصرار لدى اللاعبين من أجل الفوز، وأشكرهم على الروح والأداء التكتيكي المميز.

وزاد: أتيحت لنا عدة فرص أخرى خلال اللقاء، ونجح الفريق في حسم المباراة لصالحه بعد لقاء صعب، ومن حق اللاعبين أن يفرحوا بعد المباراة، لأنه مكسب مهم، وسنغلق الصفحة تماما ونبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة، ونعود للجونة حاليًا من أجل الاستعداد لمواجهة مودرن.

وأشار إلى أن الفريق قادر على التغلب على كل الصعوبات، ورغم حالة الإرهاق الشديدة، لكن الجونة منظومة تتعامل بشكل جيد.

وحول إمكانية إلغاء الهبوط، علق عبد العال قائلا: المسابقة بنظامها الحالي تم الاتفاق عليها من قبل بداية الموسم.. ومنطقي أن يهبط فريق واحد، والأمر يعود في النهاية لـ اتحاد الكرة، وأتوقع أن كل الأندية ستوافق على هذا المقترح.