شكرا لقرائتكم خبر عن معتز زدام يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة مودرن والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

حصل التونسى معتز زدام صانع ألعاب مودرن سبورت على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام غزل المحلة التي أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة، في ختام الجولة الرابعة من الدور الثانى لمجموعة الهبوط بدورى نايل.

وحقق مودرن سبورت فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة ليشعل صراع البقاء بالمسابقة.

أحرز هدفى مودرن محمود رزق في الدقيقة 16، وأضاف محمد صبرى الهدف الثانى في الدقيقة 31، ونجح لاعبو مودرن في فرض سيطرتهم الكاملة على مجريات الشوط الأول، وفى الشوط الثانى استطاع التونسى محمد بن حموده إحراز هدف المحلة الوحيد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مودرن سبورت إلى 15 نقطة وما زال في المركز الأخير، بينما يحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 20 نقطة، ويعاني الفريقان من شبح الهبوط والغياب عن الدوري الممتاز.