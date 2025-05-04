شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الإسماعيلى: نتعرض للظلم التحكيمى وعلينا 13 قضية أمام فيفا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث مصطفى شلة، أمين صندوق النادي الإسماعيلي، عن البيان الصادر من جانب ناديه بشأن المطالبة بإعادة مباراة سموحة في الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية.

وقال مصطفى شلة أمين صندوق نادي الإسماعيلي، في تصريحات مع الصقر أحمد حسن في برنامج "الكابتن" على شاشة dmc: "نتعرض للظلم التحكيمي في كل مبارياتنا، لنا ضربتا جزاء أمام الأهلي وضربة جزاء أمام بيراميدز وطرد الشيبي وطرد في مباراة الزمالك ومباريات كثيرة أثرت على مسيرة الفريق".

وأضاف: "تلقينا أربعة إنذارات في 22 دقيقة فقط خلال مباراة سموحة، الحكم كان قريبا من الكرة والاعتداء من البداية كان من لاعب سموحة على الدح وتقنية الفيديو موقفها كان غريبا باستدعاء الحكم لهذه اللعبة وأين الخطورة من هذه اللعبة".

وتابع: "رابطة الأندية تواصلت معانا وقالت إنها حولت شكوانا لاتحاد الكرة لأن لجنة الحكام تتبع الاتحاد، ولم نتلق أي رد حتى الآن من الاتحاد على طلبنا".

واستطرد: "لا نطالب سوى بالعدالة التحكيمية ليس أكثر أو أقل".

واختتم: "لدينا 13 قضية مع فيفا تسببت في إيقاف القيد وانتهينا من 9 منها بشكل نهائي، دفعنا 35 مليون جنيه رسوم فقط للقضايا".