شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يتربع على عرش البطولة الأفريقية القاهرة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربع منتخب مصر على منصات التتويج في منافسات بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي القاهرة 2025 التي نظمها الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي على مدى يومي 2 و3 مايو الجاري بمشاركة 8 دول.

حققت بطلة منتخبنا الوطني عاليا أحمد المراكز الأولى وتصدرت جدول ميداليات البطولة الأفريقية بتحقيق 4 ميداليات ذهبية بنهائيات جميع منافسات البطولة، ذهبية أداة الطوق، ذهبية أداة الكرة، ذهبية أداة الصولجان وذهبية الشريط، كما حصدت عاليا أحمد الميدالية الفضية في منافسات الفردي العام كبار في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي، وحصل منتخب مصر الذي ضم عاليا أحمد وفريدة منسي وليديا بحيري على الميدالية الذهبية في منافسات الفرق، وحققت فريدة منسي الميدالية البرونزية البرونزية أداة الطوق في البطولة، وحصدت ليديا بحيري الميدالية البرونزية في إداة الشريطة في البطولة .

وضمت قائمة الدول المشاركة في البطولة: الجزائر وأنجولا وكوت ديفوار والرأس الأخضر وناميبيا وجنوب أفريقيا وتونس ومصر البلد المضيف.

من جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن سعادته لما وصل له الجمباز المصري والأفريقي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذه النجاحات تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن القادم سيكون أفضل بكثير.

وتشهد رياضة الجمباز بجميع فروعها طفرة كبيرة داخل القارة السمراء منذ رئاسة إيهاب أمين للاتحاد الأفريقي، حيث نجح الجمباز الأفريقي في التواجد على منصات التتويج الأولمبية والعالمية.