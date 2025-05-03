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الامارات | الأهلي السعودي "زعيم آسيا"

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  • الامارات | الأهلي السعودي "زعيم آسيا" 1/2
  • الامارات | الأهلي السعودي "زعيم آسيا" 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الأهلي السعودي إنجازاً تاريخياً بإحرازه باكورة ألقابه في دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم عقب فوزه على كاواساكي فرونتالي الياباني بثنائية نظيفة السبت في النهائي على أرضه في جدة.
ويدين الأهلي الذي حلّ مرتين وصيفا في البطولة، عام 1986 بنظامها القديم وراء جيف يونايتد تشيبا الياباني، وفي 2012 عندما خسر النهائي أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 0-3، إلى هدفي البرازيلي غالينو (35) والعاجي فرانك كيسييه (41).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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