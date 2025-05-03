بطولة فرنسا: سان جرمان يسقط للمباراة الثانية تواليا أمام ستراسبورغ

الرياص - اسماء السيد - باريس : سقط باريس سان جرمان حامل اللقب للمرة الثانية تواليا في الدوري الفرنسي لكرة القدم على يد مضيفه ستراسبورغ 1 2 السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

ويبدو أن فريق العاصمة منشغل بالتحضير لمواجهة ضيفه أرسنال الإنكليزي الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه عليه 1 0 ذهابا على ملعب الإمارات.

قبل ذلك الفوز، خسر سان جرمان مباراته الأولى في الدوري أمام ضيفه نيس 1 3، وقبلها تعادل مع مضيفه نانت 1 1.

وتجمد رصيد سان جرمان عند 78 نقطة لكنه بقي يغرّد وحيدا في الصدارة بفارق عشرين نقطة عن مرسيليا الثاني الذي يلعب مع ليل الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، عزز ستراسبورغ آماله في بلوغ دوري الأبطال وارتقى إلى المركز الرابع مؤقتا بـ57 نقطة، بفارق الأهداف عن نيس الثالث، نقطة عن ليل الخامس، واثنتين عن موناكو السادس الذي يلعب مع سانت اتيان لاحقا.

وإذا نجح ستراسبورغ في الحفاظ على موقعه بين الأربعة الأوائل، فسيشارك الموسم المقبل في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 1979/1980.

وأراح المدرب الإسباني لسان جرمان لويس إنريكي، مهاجمه الدولي عثمان ديمبيليه ولم يستدعه إلى المباراة بسبب معاناته من "شد في عضلات الفخذ الخلفية"، تعرض له خلال المواجهة السابقة مع أرسنال.

كما لم يشارك المدافع بريسنيل كيمبيمبي الذي عاد قبل فترة وجيزة من الإصابة، في المباراة بسبب "تورم عظمي في مشط القدم الثاني للقدم اليمنى"، بحسب ما أعلن النادي الجمعة.

ولم يكتف إنريكي بإراحة لاعبَيه، بل أجرى 10 تغييرات على تشكيلة الأساسية التي خاضت مواجهة ملعب الإمارات.

ومنح المدافع الدولي لوكاس هرنانديز التقدم لستراسبورغ بالخطأ في مرماه بعد كرة نفذها مامادو سار من ركنية (20).

وكاد البرتغالي غونسالو راموش أن يدرك التعادل لسان جرمان خلال الشوط الأول، لكن ستراسبورغ ضاعف النتيجة قبل الاستراحة عندما انطلق السنغالي حبيب ديارا من الجهة اليمنى ومرر كرة إلى فيليكس ليمارشال الذي سددها مباشرة من حدود منطقة الجزاء إلى الزاوية العليا للمرمى (45+3).