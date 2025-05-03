شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يناقش الزمالك مستقبل بيسيرو ودور كأس مصر فى حسم مصير البرتغالى؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الأيام الماضية، مناقشات خاصة داخل مجلس إدارة نادى الزمالك حول مصير البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول، خاصة بعد توديع بطولة الكونفدرالية الأفريقية وكأس عاصمة مصر وتعقد فرص الفريق في المنافسة على لقب الدورى.

وينتهى عقد بيسيرو آخر الموسم، حيث لم تفتح معه لجنة التخطيط بنادى الزمالك، ملف تجديد العقد حتى الآن، من أجل التركيز في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ظروف الفريق الصعبة والخروج من بطولة الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.

ويتمسك مسئولو نادى الزمالك بمنح الفرصة لـ بيسيرو لنهاية الموسم، خاصة أن الفريق الأبيض ما زال ينافس على بطولة كأس مصر والتى تأهل فيها إلى المباراة النهائية لمواجهة بيراميدز، لكن البعض الآخر يرى أن المدرب لم يؤد المهمة المطلوبة منه بعد الخروج من أفريقيا والابتعاد عن بطولة الدوري.

وتلقى مسئولو نادى الزمالك، ترشيحات من الوكلاء لمدربين أجانب تحسباً لرحيل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تراجع النتائج والخروج من بطولة كأس الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على منح بيسيرو فرصة داخل القلعة البيضاء إلى بعد نهائى كأس مصر، حيث أصبح بقاؤه مرهونا بالتتويج باللقب، وينتظر بيسيرو مواجهة قوية أمام بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.