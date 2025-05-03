شكرا لقرائتكم خبر عن جولة حرة للاعبى الكونغو الديمقراطية بالممشى السياحى فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جاي بوكاسا، المدير الفنى لمنتخب الكونغو الديمقراطية إلغاء المران، الذى كان مقررا إقامته اليوم باستاد بورتوفيق، فى إطار الاستعدادات لمباراة الجولة الثانية أمام أفريقيا الوسطى المقررة لها بعد غد الإثنين، وذلك كنوع من المكافأة للاعبيه، عقب التعادل مع غانا 1/1 أمس فى الجولة الأولى.

وخرجت بعثة الكونغو الديمقراطية، فى جولة حرة على الممشى السياحى بالسويس، لإزالة أي ضغوط نفسية على اللاعبين.

واستغل اللاعبون الجولة فى ركوب الدراجات والمشي والاستمتاع بطقس مدينة السويس، معبرين عن سعادتهم البالغة، بما شاهدوه فى الممشى السياحى بالسويس.