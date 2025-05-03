الأهلي يهنئ الأهلي السعودي بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية، وأعضاء وجماهير الأهلي، على تهنئة نادي أهلي جدة الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره، بمناسبة الفوز بدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ النادي وتحقيق إنجاز كبير للكرة السعودية.

وأكد الأهلي في بيان رسمي أن الأهلي السعودي استحق الأشقاء اللقب عن جدارة بعد أداء متميز ومشرف للأندية العربية، متمنين لهم كل التوفيق والازدهار.

وتوج فريق الأهلي السعودي، بطلا لدوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه أمام نظيره كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت بملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة "جدة" في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل البرازيلي جالينو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 35 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يعزز النجم الإيفواري فرانك كيسيه النتيجة برأسية متقنة في الدقيقة 41، واضعًا الفريق السعودي في موقف مريح قبل الشوط الثاني.