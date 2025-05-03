شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يهزم المحلة بهدفين لهدف ويشعل صراع البقاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حقق مودرن سبورت فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة الرابعة للدور الثانى لمجموعة الهبوط من دورى نايل، ليشتعل صراع البقاء بالمسابقة.

أحرز هدفى مودرن محمود رزق في الدقيقة 16، وأضاف محمد صبرى الهدف الثانى في الدقيقة 31، ونجح لاعبو مودرن في فرض سيطرتهم الكاملة على مجريات الشوط الأول، وفى الشوط الثانى استطاع التونسى محمد بن حموده إحراز هدف المحلة الوحيد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مودرن سبورت إلى 15 نقطة وما زال في المركز الأخير، بينما يحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 20 نقطة، ويعاني الفريقان من شبح الهبوط والغياب عن الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:-

حراسة المرمى: كريم عماد.

خط الدفاع: علي الفيل، محمد دسوقي، محمود رزق، علي فوزي.

خط الوسط: معتز زدام، محمد هلال، محمد صبري، محمد مسعد، أحمد يوسف.

هجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، وليد فرج، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان

بينما جاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالى :-

حارس المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا.

وخط الوسط: محمد بن شرقي، أحمد فوزي، موري توريه، محمد أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عبده يحيى، محمد بن حموده.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق أمام مودرن سبورت كل من: أحمد النفراوي، حمدي زكي، إبراهيم حسن، محمد عصام، حميدو فتاو، أحمد ياسين، أسامة النجار، عماد ميهوب، عاطف الحكيم.