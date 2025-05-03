شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية لمنتخب شباب كرة اليد قبل المشاركة فى كأس العرب بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

عقد خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، جلسة تحفيزية لمنتخب مصر للشباب قبل ساعات من السفر إلى الكويت للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات، والتي تستضيفها الكويت بداية من 6 مايو الجاري.

وحضر الجلسة طارق محروس المشرف على منتخبات الشباب والناشئين، ومجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، ومحي صلاح مدرب حراس المرمى، والجهاز الفني ولاعبي المنتخب بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وحرص خالد فتحي على تحفيز اللاعبين لتقديم مستوى مميز في بطولة كأس العرب، والتي تأتي قبل أيام من مشاركة منتخب الشباب في بطولة العالم للشباب مواليد 2004 والتي تستضيفها بولندا في يونيو المقبل.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع العراق والبحرين، والمجموعة الثانية: قطر - السعودية - تونس، بينما تضم المجموعة الثالثة: الكويت - الإمارات - المغرب.

وتضم قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب 17 لاعبا، هم:

حراس المرمى

يوسف ناجي (الزمالك)

يوسف وليد (سبورتنج)

محمد أشرف (الزمالك)

جناح أيمن

عمر هيمن (الشمس)

ياسين عبد المنعم (سموحة)

ظهير أيمن

محمد عماد أوكا (طلائع الجيش)

زياد عبد الرحيم (البنك الأهلي)

يوسف عمرو (المقاولون العرب)

جناح أيسر

عمر بركة (سموحة)

ظهير أيسر

محمد عبد الغني (الزمالك)

محمد صلاح (الأهلي)

عمر عدلان (طلائع الجيش)

صناع اللعب

زياد حشاد (الزمالك)

محمد وائل (البنك الأهلي)

الدائرة

أحمد تغيان (طلائع الجيش)

معاذ عزب (الأهلي)

أسامة محمد (الزمالك).

وتغادر بعثة منتخب الشباب فجر غدٍ الأحد إلى الكويت، ويرأس البعثة خالد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ويضم الجهاز الفني: مجدي أبو المجد المدير الفني - محمد عبد الرحمن المدرب المساعد - محي صلاح مدرب حراس المرمى - عمار أبو زيد أخصائي العلاج الطبيعي.