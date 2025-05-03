شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عمر الساعى لقائمة الأهلى استعدادا لمواجهة حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

اختار عماد النحاس المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراة حرس الحدود غدا الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت عودة عمر الساعي للقائمة.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الحرس كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء.

الدفاع: علي معلول ومصطفى العش ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعمر كمال وأحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي وأحمد رضا وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

الهجوم: وسام أبو علي وجراديشار.

ودخل فريق الكرة بالنادي الأهلى مساء اليوم، السبت، معسكراً مغلقاً استعداداً لمباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الأحد، فى الجولة الرابعة لمرحلة الحسم من بطولة الدوري المصري، وهي المباراة الثانية للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس الذي تم تعيينه بشكل مؤقت عقب رحيل السويسري مارسيل كولر.

ويتطلع النحاس لمواصلة الانتصارات، حيث فاز الأحمر على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكن النحاس يرغب فى تصحيح الأخطاء وتقديم عرض قوي من أجل إسعاد الجماهير التي لم تكن راضية عن الأداء في مباراة بتروجت.

ومن المقرر أن تشهد مباراة بتروجت تغييرات في التشكيل، أبرزها عودة ياسر إبراهيم للدفاع بسبب إصابة المغربي أشرف داري الذي غادر مباراة بتروجت للإصابة، وأثبتت الفحوصات معاناته من شد فى العضلة الخلفية يحتاج تأهيل قرابة الأربعة أسابيع.