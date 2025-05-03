شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل سلبيا مع زامبيا في الشوط الأول بأمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين ‎منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، أمام منتخب زامبيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة.

وضمت تشكيلة شباب الفراعنة: "عبد المنعم تامر، أحمد عابدين، عبد الله بوسنتيجي، يوسف عبد الحفيظ، مهاب سامي، أحمد خالد كياكا، سيف الدين سفاجا، محمد السيد، محمد عبد الله، عمر خضر. محمد زعلوك".

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاماً يسعى لتصحيح أوضاعه ومضاعفة آماله في بلوغ الدور الثاني في كأس أمم إفريقيا للشباب ’ عندما يواجه منتخب زامبيا على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في المسابقة التي انطلقت في 27 أبريل الماضي وتستمر حتى 18 مايو الحالي بمشاركة 13 منتخباً يتوج أحدها باللقب ويتأهل مع المنتخبات الثلاثة الأخرى الصاعدة للمربع الذهبي لكأس العالم التي تقام في تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

فريق المدرب أسامة نبيه بدأ مشواره في البطولة بفوز ثمين على جنوب إفريقيا بهدف محمد عبد الله ’ لكنه تراجع في الجولة الثانية وفرط في تقدمه بهدف قائده أحمد خالد "كباكا" في الشوط الأول وتلقت شباك حارس عبد المنعم تامر رباعية قاسية وغير متوقعة في الشوط الثاني وهو ما ألقى بظلال من الشك لدى الجماهير حول قدرة الفريق على الذهاب بعيداً في البطولة ’ لكن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد شد من أزر الجهاز الفني واللاعبين أمس وأكد ثقته في قدرتهم على تجاوز هذه الكبوة وتحقيق الهدف بالمنافسة على اللقب والتأهل للمونديال.

على الجانب الآخر، اكتفى المنتخب الزامبي الشهير بـ "شباب تشيبولوبولو" بنقطة التعادل أمام سيراليون بالجولة الأولى في لقاء لم يكن فيه الأفضل ’ مما دفع مديره الفني بويد مولواندا ليعبر عنه رضاه بهذه النقطة في انتظار تحقيق ما هو أفضل في باقي مباريات مرحلة المجموعات وأولاها وأصعبها بالطبع مواجهة اليوم التي يسعى خلالها لتأكيد تفوقه على "الفراعنة" في البطولة بعد أن سبق له الفوز (3 – 0) في مرحلة المجموعات في نسخة 2007 ’ ثم كرر هذا التفوق على أرضه في نسخة 2017 بثلاثة أهداف مقابل هدف.