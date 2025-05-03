شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالى عن إصابته فى الزمالك: أنا فى مرحلة التأهيل والرد سيكون فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد الجفالى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تطورات الإصابة التى يعانى منها خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الجفالى عبر خاصية القصص بموقع تبادل الصور إنستجرام: "الإصابات بتحصل لكل اللاعبين فى العالم، وأنا لم أكن مصابا من قبل، وكنت ألعب كل الماتشات بدون إصابة واحدة، ولكن مؤخرا تنتشر الشائعات حول كثرة إصاباتى مع الزمالك، تصل إلى حد التسلية، وأحب أطمن جماهير فريقى إن أنا فى مرحلة التأهيل، والحمد لله قربت أكون سليم وأرجع ألعب بشكل طبيعى، ووقتها الرد سيكون فى الملعب.

كان أحمد الجفالى قد غادر مران الزمالك بعد مرور 15 دقيقة رفقة الجهاز الطبى، فحرص اللاعب على كشف تطورات إصابته.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي بالجولة الرابعة لمرحلة الحسم ببطولة الدورى المقرر لها الإثنين المقبل.