شكرا لقرائتكم خبر عن حازم خميس رئيسًا للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حتى 2029 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والذي يستمر لمدة 4 سنوات حتى 2029.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الدكتور حازم خميس رئيسًا لمجلس الإدارة، والأستاذ يحيى أبو الفتوح نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وفي العضوية: المهندس محمود الشامي، والدكتور هيثم داود، والدكتور شريف وديع، والأستاذة مي فريد الشقنقيري.

وتضمن قرار وزير الشباب والرياضة العمل بتشكيل المجلس لمدة 4 سنوات، على أن يتولى مجلس الإدارة خلال تلك الفترة إدارة شئون المنظمة.

من جانبه توجه الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على ثقته الكبيرة وتجديد الثقة في مجلس الإدارة لفترة قادمة، مؤكدا أن مصر نجحت في وضع اسمها ضمن أفضل المنظمات الوطنية في مجال مكافحة المنشطات على مستوى العالم، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لمجال مكافحة المنشطات من أجل الحفاظ على صحة أبنائنا وكذلك نجاحهم في المحافل الدولية.

وأشار خميس إلى أن مجلس الإدارة سيستمر في توفير كل الدعم للجهاز التنفيذي بقيادة الأستاذة إيمان جمعة المدير التنفيذي للحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال سلسلة التوعية والتثقيف والتي تسير جنبًا إلى جنب مع الكشف المستمر عن المنشطات طبقا للكود الدولي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بهدف ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.