الاهلى يتوج بكأس مصر لسيدات السلة

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توج فريق كرة سلة الاهلى سيدات ببطولة كأس مصر بعد الفوز على سبورتنح بنتيجة 99-64 فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر

وشهدت المباراة سيطرة سيدات الاهلى وجاءت نتيجة الفترات كالتالى..

الفترة الأولى. 17-16 للاهلى

الفترة الثانية 49-34. للاهلى

الفترة الثالثة 74-50 للاهلى

الفترة الرابعة 99-64 للاهلى

وتأهل فريق سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة، بعد الفوز على الصيد بنتيجة 79-54، فيما تأهل فريق سيدات سبورتنج بالفوز على هليوبوليس بنتيجة 77-72،

جدير بالذكر أن فريق "سيدات" كرة السلة بالنادي الأهلي حقق لقب النسخة الماضية بالفوز على سبورتنج بنتيجة 93-84.