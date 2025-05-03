شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يتوج بكأس مصر لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالسبت، 03 مايو 2025 09:12 م
توج فريق كرة سلة الاهلى سيدات ببطولة كأس مصر بعد الفوز على سبورتنح بنتيجة 99-64 فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر
وشهدت المباراة سيطرة سيدات الاهلى وجاءت نتيجة الفترات كالتالى..
الفترة الأولى. 17-16 للاهلى
الفترة الثانية 49-34. للاهلى
الفترة الثالثة 74-50 للاهلى
الفترة الرابعة 99-64 للاهلى
وتأهل فريق سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة، بعد الفوز على الصيد بنتيجة 79-54، فيما تأهل فريق سيدات سبورتنج بالفوز على هليوبوليس بنتيجة 77-72،
جدير بالذكر أن فريق "سيدات" كرة السلة بالنادي الأهلي حقق لقب النسخة الماضية بالفوز على سبورتنج بنتيجة 93-84.
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