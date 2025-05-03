شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الجفالى تقلل فرص لحاقه بالزمالك أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

باتت فرص التونسي أحمد الجفالى لاعب الزمالك، صعبة في اللحاق بمباراة البنك الأهلى المقرر لها بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصل أحمد الجفالي برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الأمامية، ويحرص الجهاز الطبي على تجهيز الجفالي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.