الامارات | جنون الدوري الأردني.. الرمثا يُبكي الوحدات والحسين إربد "البطل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق الحسين إربد بلقب الدوري الأردني لكرة القدم بتغلبه على شباب الأردن 4-1، مستفيداً من تعادل الوحدات "المتصدر حتى الجولة الأخيرة" مع ضيفه الرمثا 1-1 في أجواء كروية مجنونة.

وكان الوحدات متقدماً بهدف دون مقابل قبل أن يدرك الأخير التعادل من هجمة مرتدة في الدقيقة 90 ليحرم "الأخضر" وجمهوره من الفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ أربعة مواسم.

وفي المقابل، قدم الحسين إربد بقيادة مدربه الوطني أحمد هايل عرضاً قوياً أمام شباب الأردن وحصد العلامة الكاملة التي رفعت رصيده إلى 53 نقطة ليحسم اللقب بفارق نقطة عن الوحدات الذي أهدر فرصة التتويج بيده.

ويعتبر التتويج الثاني في تاريخ نادي الحسين إربد بالدوري الأردني للمحترفين، ويُضاف إلى إنجازه السابق في الموسم الماضي.